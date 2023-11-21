Было, но прошло 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

21.11.2023, 10:55

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Российские политические насекомые набросились на Ротару.

В эклектической мешанине, которую руководство страны выдаёт «народу», советское наследие занимает важное место.

Раз так, то не стоило бы трогать музыкальных звёзд советской поры – Аллу Пугачеву, Софию Ротару. Не только самим не трогать, но строго наказать разного рода «низовым звеньям управления» и «общественникам» - не нападать. Игнорировать. Что бы Пугачева или Ротару ни говорили о спецоперации и властях России. Потому что любая тень на эти имена – подрыв создаваемого советского уюта прошлого.

Но, нет. Следом за нападками на Пугачеву, пришла очередь её вечной конкурентки на советской эстраде – Софии Ротару. В Крыму заявили, что могут отобрать у певицы её гостиницу - Villa Sofia в Ялте (видно, кому-то приглянулась). Какие-то политические насекомые заявляют, что Ротару «не сделала ничего хорошего для жителей полуострова».

Да ваш курортный полуостров в советские времена был неотделим от несущихся из динамиков песен Ротару. Но теперь, видимо, «было, но прошло».

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