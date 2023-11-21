Названа ягода, которая спасет от пивного живота 4 21.11.2023, 10:59

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Помогает сбросить до 19 килограмм за год.

В статье, опубликованной в Journal of Dietary Supplements and Nutraceuticals, говорится, что употребление экстракта новозеландской чёрной смородины имитирует эффект физических упражнений и увеличивает скорость сжигания жира во время отдыха на 61%. По словам ведущего исследователя Марка Виллемса, профессора физиологии физических упражнений в Университете Чичестера, это может способствовать снижению веса на более чем 3 кг у взрослых.

В новом исследовании приняли участие 16 здоровых и физически активных мужчин. В течение 14 дней им нужно было ежедневно принимать капсулы с экстрактом чёрной смородины.

Благодаря приёму капсул у мужчин в среднем жир стал сжигаться на 21% быстрее. Что касается индивидуального эффекта, то он увеличился до 61%. В целом в ходе исследования трое из четырёх человек улучшили способность своего тела избавляться от лишнего жира. Ежедневное употребление экстракта чёрной смородины помогает взрослым сбросить до 19 кг за год. Связано это с тем, что эта ягода ускоряет сжигание жира.

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