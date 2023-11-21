Похищение украинских детей: Лукашенко может получить неожиданный удар

Похищение украинских детей: Лукашенко может получить неожиданный удар2
- 21.11.2023, 15:34
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Дипломат рассказал, почему Госдеп США заговорил о преступлениях белорусского режима.
Тема похищения режимом Лукашенко украинских детей вышла на новый уровень. На этот раз представитель Госдепа США Мэтью Миллер прокомментировал отчет экспертов Йельского университета, в котором говорится о похищении 2400 детей из Украины в возрасте от шести до 17 лет.
Приближает ли это заявление выдачу ордера на арест Лукашенко? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой:
— Надеюсь, что это будет дополнительным аргументом для Международного уголовного суда, чтобы кроме Путина и Львовой-Беловой включить еще одного военного преступника в список разыскиваемых людей. Он тоже должен предстать перед Фемидой.
Знаете, дети — достаточно понятная категория для кого угодно, поскольку до сих пор некоторые политики не считают, что российская агрессия против Украины является чем-то плохим. Кто-то верит в то, что это было «спровоцировано Западом» и так далее.
Когда же дело касается детей, то здесь все абсолютно четко и понятно: незаконное перемещение детей на территорию другого государства — преступление. Есть достаточно много фактов о том, что украинские дети подвергаются промыванию мозгов, незаконно усыновляются россиянами, их отправляют в далекие регионы РФ. Это элемент колониальной политики.
Очевидно, что Лукашенко с точки зрения международного права является преступником, ведь он — соучастник агрессии как и Путин, и РФ. За факт агрессии ему еще предстоит услышать обвинение , а по поводу детей так получилось, что и диктатор Путин, и диктатор Лукашенко не стесняются признаваться в том, что совершают военные преступления в отношении детей. В связи с этим есть прямые доказательства их преступлений.
Надеюсь, что будет достаточно собранной информации о количестве детей, о том ,что с ними происходит. Естественно, что я хотел бы видеть ордер на арест, а затем и справедливое решение МУС в отношении Лукашенко.
— Представитель Госдепа осветил тему похищения с довольно неожиданной стороны. Он заявил, что дети из Украины, которые попадают в Беларусь, могут стать жертвами торговли людьми. Действительно ли есть такая опасность?
— Такая опасность есть, поскольку ни Россия, ни Беларуси не являются правовыми демократическими государствами, в которых работает закон. В этих странах невозможно справедливым способом решить существующие проблемы. Соответственно, когда есть «серая зона», где нет права, а только произвол, там можно заниматься чем угодно.
Здесь стоит выделить и фактическое стирание идентичности украинских детей. Это не меньшее преступление, чем продажа ребенка или усыновление без, скажем так, правовых оснований.
— Если Лукашенко получит ордер на арест, какие есть сценарии развития ситуации для него?
— К сожалению, есть государства, которые не являются частью системы международного правосудия и не признают этот ордер. Поэтому, например, в Китай Лукашенко может без боязни полететь. Но для него будет закрыта большая часть цивилизованного мира. Не только развитые, но и развивающиеся страны, которые не захотят марать себя, принимая такого человека.
Повестка и ордер на арест — это юридическое осуждение, которое может быть использовано для того, чтобы давить на режим как таковой.
В случае, когда государство возглавляет признанный международным судом преступник, то, соответственно, будет ограничено количество транзакций, дел, которые можно иметь с этим режимом.
Вполне возможно, что это будет и поводом для дополнительных санкций в отношении тех сфер, которые пока даже и не рассматривались. Поскольку с преступником во главе государство что-то надо делать. Если его нельзя пока достать физически и посадить на скамью подсудимых в Гааге, то можно ограничивать его свободу и возможности продолжать руководить государством.