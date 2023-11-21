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Связанный с Лукашенко олигарх перерегистрировал самолет на латвийскую компанию

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  • 21.11.2023, 18:37
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Связанный с Лукашенко олигарх перерегистрировал самолет на латвийскую компанию
ФОТО: Scanpix

Самолет заметили в Вильнюсе.

Личный самолет эстонского олигарха Алексея Чулеца, партнера предпринимателя Николая Воробья (его еще называют «кошельком» Александра Лукашенко), ненадолго совершал посадку в Вильнюсе по пути из Риги в Дубай, пишет Delfi.

Перед этим были изменены данные регистрации борта, его владельцем стала латвийская компания.

«Один из партнеров Александра Лукашенко, эстонский олигарх Алексей Чулец, решил перерегистрировать свой самолет Gulfstream G450 в Латвии и сменил его регистрационный номер. Теперь оператором этого самолета является латвийская компания. Сегодня самолет совершил свой первый полет: из Риги в Дубай, с промежуточной остановкой в Вильнюсе», — говорится в сообщении.

Также напоминают, что Чулец — партнер по бизнесу Воробья, которого называют «кошельком» белорусского диктатора. Раньше на этом самолете летал не только сам Воробей, но и бежавший из Украины олигарх Тарас Козак. Этот деятель был лишен украинского гражданства, а правоохрана США обвиняет его в участии в операции ФСБ против правительства Украины.

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