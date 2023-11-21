Более 83% всех биткоинов были куплены дешевле их нынешней стоимости 21.11.2023, 19:10

Если показатель преодолеет отметку в 90%, это может свидетельствовать о начале стадии так называемой эйфории.

Аналитическая компания Glassnode подготовила очередной еженедельный отчет по рынку криптовалют, в котором говорится, что 83,6% всех находящихся в обращении биткоинов были приобретены нынешними владельцами дешевле текущей стоимости.

По данным аналитиков, статистически этот показатель может помочь с определением текущей стадии рынка. Эксперты пишут, что, если менее 58% всех монет биткоина находятся в прибыли, рынок пребывает на этапе формирования дна. Как только показатель преодолевает отметку в 58%, рынок переходит в стадию восстановления, а выше 90% — в стадию так называемой эйфории, когда почти все участники имеют нереализованную прибыль.

Glassnode указывает, что в течение последних десяти месяцев рынок находился на второй из трех стадий, восстанавливаясь после ряда событий 2022 года, таких как крах проекта Luna и криптовалютной биржи FTX.

Несколько недель назад аналитики Glassnode отмечали, что общее предложение главной криптовалюты становится все более дефицитным, а циркулирующее предложение уже сейчас находится на историческом минимуме. Кроме того, эксперты зафиксировали постоянный отток монет биткоина с кошельков бирж.

В октябре аналитики Glassnode подсчитали, что долгосрочные инвесторы ежемесячно накапливают $1,35 млрд в биткоинах. Эксперты также подчеркнули, что общее количество биткоинов, принадлежащих долгосрочным держателям, достигло нового исторического максимума — более 14,8 млн BTC, что составляет порядка 76% оборотного предложения криптовалюты.

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