Казахстан дал добро на запуск Starlink Илона Маска 21.11.2023, 19:43

Власти Казахстана изменят законодательство в сфере связи.

Власти Казахстана изменят законодательство в сфере связи, чтобы легализовать в республике использование спутникового интернета американской компании Starlink, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Багдат Мусин, передает Zakon.kz.

По его словам, вопрос должен быть решен в следующем году. Когда именно — зависит от мажилиса парламента. Ранее в ведомстве заявили, что использование гражданами интернета от Starlink является незаконным, нарушает правила безопасности и влечет штраф в 10 МРП (около 7000 рублей).

Мусин отметил, что в данный момент ограничения действительно есть. Он напомнил, что еще три года назад для оказания услуг Starlink нужно было устанавливать на территории Казахстана свое оборудование и согласовывать это с местными сетями связи. Однако теперь необходимость в размещении оборудования отпала, поскольку компании удалось улучшить межспутниковое соединение в космосе.

«Это было объявлено в этом году, поэтому наше законодательство еще не адаптировано под это», — добавил Мусин. Он напомнил, что ранее в стране был запущен пилотный проект по подключению к интернету Starlink десяти сельских школ в Алматинской области, а в течение полугода к ним добавятся еще 2000 образовательных учреждений. Таким образом власти планируют изучить новую технологию и выработать необходимые законодательные нормы, а пока ее использование находится в «серой зоне».

Starlink — проект компании SpaceX Илона Маска для обеспечения глобального доступа к высокоскоростному интернету с помощью спутников, которые разворачивают на орбите высотой 550 км. К середине 2020-х годов компания намерена создать сеть из 12 000 таких аппаратов. Сейчас на низкой околоземной орбите работают более 4500 спутников.

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