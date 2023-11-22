ISW: Наступление ВСУ на левом берегу Днепра вызвало истерику в России 22.11.2023, 8:35

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Шойгу пытается оправдаться перед генералами.

Защитники Украины за прошедшие сутки, 21 ноября, продолжали операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и смогли продвинуться вперед.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Со ссылкой на российского военного блогера они отмечают, что украинские силы совершили атаку с Крынок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от реки Днепр) и вошли в лесную зону вблизи поселения.

Также в ISW обратили внимание, что российские источники сообщали о том, что украинские военные продолжают удерживать позиции в селе Крынки Херсонской области, а также возле Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

В то же время опубликованные 21 ноября геолокационные кадры показывают, что российские оккупанты продвинулись к северо-востоку от Крынок. В минобороны России сообщили, что на Херсонском направлении действуют подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) РФ.

В РФ пытаются унять истерику

При этом аналитики ISW отмечают, что российское министерство обороны и чиновники страны-агрессора пытаются унять истерику, которая возникла вокруг украинских операций на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Аналитики обратили внимание на речь российского министра обороны Сергея Шойгу во время коллегии минобороны России 21 ноября. Шойгу на коллегии заявил, что российские войска якобы препятствовали попыткам украинских военных провести успешные «десантные операции на Херсонском направлении». При этом российский министр сказал, якобы армия РФ наносит «колоссальные» потери украинским силам.

В ISW отмечают, что такие заявления Шойгу вероятно являются попыткой преуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров, которая возникла из-за невозможности российских оккупантов решительно отбить украинские атаки на восточном берегу Днепра. Однако аналитики говорят, что такие заявления российского Минобороны вряд ли успокоят те ропоты, которые все больше растут в российском информационном пространстве.

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