ВСУ ликвидировали штурмовую группу врага возле Крынок: морпехи РФ взбунтовались 22.11.2023, 9:55

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810-я бригада РФ паникует после серии неудач на фронте.

Вчера, 21 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил перед коллегией своего министерства.

Он заявил, что ВС РФ «предотвращают все попытки ВСУ высадиться на левом берегу Херсонщины».

Аналитики из Института изучения войны (ISW) в корне не согласны с заявлением Шойгу, о чем они сообщили в своем ежедневном отчете.

Со слов Шойгу, украинские десантники несут «очень большие потери», пытаясь высадиться и закрепиться на левобережье Херсонщины.

Аналитики не сомневаются, что такими заявлениями глава МО РФ пытается успокоить общественность, которая напугана заявлениями некоторых российских военкоров о сложной ситуации на этом участке фронта.

Z-паблик «Два майора» заявил, что накануне ВСУ ликвидировали целую штурмовую группу в районе Крынок.

А канал «ВЧК-ОГПУ» рассказал о том, как 17 ноября в результате точного артиллерийского удара было ликвидировано 76 военнослужащих РФ из 1-го батальона 35-й мотобригады, которые хотели провести отвлекающий маневр в Скадовском районе.

Накануне один из морпехов РФ из 810-й бригады записал видеообращение, в котором пожаловался на командование. Якобы они бросают в бой уставших и еще не отошедших от очередного задания оккупантов.

Еще один российский военкор выложил в Сеть письмо оккупанта, который ведет бои в районе Крынок. Тот жалуется на нехватку разведывательных дронов. Также ВС РФ не хватает огневой поддержки. Артиллерия и минометы врага после обстрелов быстро меняют свое местоположение, чтобы туда не прилетело со стороны ВСУ.

В штаб поступает запоздалая и неверная информация, и именно поэтому высшее командование разрабатывает неправильные военные операции. Более того, оккупантам не хватает взаимодействия друг с другом, даже если их отряды действуют поблизости.

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