Сына Шойгу разыскивают приставы 4 22.11.2023, 11:08

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Данила Шебунов

Отпрыск главы Минобороны РФ гоняет по Москве и не платит штрафы.

Судебные приставы возбудили почти 20 исполнительных производств в отношении поп-исполнителя Данилы Шебунова, обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить». Все — из-за его неумной тяге к быстрой езде. Шебунов известен как певец Sheba, а также — как внебрачный сын главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Шебунов владеет немецким внедорожником Audi Q5 за 5,5 млн российских рублей и на нем регулярно превышает скорость, следует из баз ГИБДД и УФССП. Только за этот год «Можем объяснить» насчитал как минимум 18 штрафов от ГИБДД на 10,5 тыс. рублей, которые Шебунов не спешит оплачивать. Некоторые из взысканий висят на нем еще с мая.

Сын Шойгу — бизнесмен. Сейчас он собственник компании «Капитал инвест», сдающей большие офисные помещения в центре Москвы. В штате этой компании – всего один человек, сам Данила, говорят данные ФНС. За 2020 год он выписал себе зарплату в 4 млн российских рублей, следует из утечки налоговиков. Это больше, чем его отец получал на посту главы МЧС в нулевые годы.

Шебунов любит путешествовать по Европе, следует из данных авиаперелетов. С 2016-го он неоднократно летал в Испанию (страну НАТО). Там играют его любимые футбольные команды. Сам он закончил академию ЦСКА и успел поиграть в молодежной команде тульского «Арсенала». Клуб спонсируется правительством Тульской области, руководит которой экс-охранник Путина Александр Дюмин.

С футболом у Шебунова не получилось и он решил стать певцом. Под псевдонимом Sheba он снимает клипы и крутится на российских радиостанциях.

Данила — сын Сергея Шойгу от его второй, тайной семьи. В 2001-м году его родила любовница министра — Елена Шебунова, которая работала бортпроводницей в МЧС. Впоследствии она вышла замуж за гражданина Литвы и России Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Данила не находится под санкциями.

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