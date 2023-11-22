В России паника: Кремль пересматривает сценарии войны 5 22.11.2023, 11:43

11,018

Эксперт назвал три варианта развития событий.

Ситуация на российско-украинском фронте разворачивается совсем не так, как хотела бы страна-агрессор. Именно поэтому в Кремле рассматривают разные сценарии по поводу войны.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок перечислил «24 Каналу» три варианта развития событий, которые может продумывать Россия. В частности, речь идет о смене власти в Украине.

«В России реально есть паника. Она в публичной плоскости не проявляется, но она очевидна – этого нельзя не заметить. Поэтому они моделируют разные сценарии, в том числе замены Зеленского», – отметил Клочок.

Вероятно, речь идет не о физическом уничтожении украинского президента, а о его отставке путем расшатывания ситуации в нашей стране.

Таким способом Кремль стремится получить переговорщика, который будет соглашаться на переговоры непосредственно с Владимиром Путиным. Зеленский ведь неоднократно заявлял, что никаких переговоров с российским президентом вести не будет.

Другие сценарии

Кроме смены власти в Украине, Кремль также рассматривает смену власти в самой России. Тогда, мол, Зеленский согласится на переговоры.

«Хотя в России и вынашивают план смены Путина, но пока что Кремль не готов однозначно заявить о том, что Путин не идет на следующие выборы – потому что он идет на выборы», – констатировал Клочок.

К тому же политическая элита России рассматривает уменьшение интенсивности военных действий на фронте. Но объяснить большинству своих граждан, почему были столь серьезные потери на фронте, для чего вообще начиналась эта «СВО», будет непросто. Особенно если Украина все-таки вступит в НАТО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».