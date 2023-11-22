«Зимбабве не спасет Лукашенко от краха»

Лукашенко уже который раз поет о перспективах в будущем сотрудничестве с Африкой, пишет читатель сайта Charter97.org.
Очередные бредовые нарративы прозвучали в рамках диалога с новоназначенными послами КНР и Мозамбика. На фоне санкций и изоляции в цивилизованном мире за пособничество РФ, режим пытается создать картинку в информационном пространстве, что они нашли альтернативный вектор развития, но есть нюанс.
Даже лично диктатор дает себе отчет в том, что если один из ключевых партнеров — Китай — повернется спиной, то «сотрудничество» с Зимбабве и Мозамбиком не спасет экономику страны от краха!
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