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Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в саммите G20 с Путиным

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  • 22.11.2023, 14:32
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Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в саммите G20 с Путиным
Фото: Reuters

Организатором мероприятия стала Индия.

Саммит лидеров «большой двадцатки», в котором впервые с начала войны с Украиной решил принять участие президент Владимир Путин, пройдет без лидеров ключевых мировых держав.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальной встрече G20, которая в среду, 22 ноября, состоится в режиме видео-конференц-связи (ВКС), сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Индии, которая является организатором мероприятия как председатель G20.

На саммите, где впервые с 2021 года выступит Путин, вместо Си Цзиньпина Китай будет представлять премьер госсовета КНР Ли Цян. Байден также пропустит мероприятие, сообщил индийский министр иностранных дел Винай Кватра, не уточнив, кто заменит президент США.

По словам Кварты, в видео-саммите согласились принять участие большинство лидеров G20. Путин, как сообщила пресс-служба Кремля, намерен выступить с обширной речью, в которой затронет «ситуацию в мировой экономике и финансах», а также «климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы».

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