Политолог: Лукашенко оказался в странном положении 6 22.11.2023, 15:32

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Действительно ли белорусский диктатор рассматривал идею побега из Беларуси?

После начала широкомасштабной российской агрессии против Украины Александр Лукашенко рассматривал вариант бегства через Варшаву. Об этом пишет журналист Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович в своей книге «Польша на войне» (Polska na wojnie), которая на днях вышла в Польше.

Насколько это может быть реальностью? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цибулько:

— Это очень странная версия. Дело в том, что у Лукашенко есть запасные площадки, куда бежать. И это не демократические страны, потому что если он попадает в демократические страны, то родственники погибших оппозиционеров его просто затаскают по судам, Лукашенко просто попадет на скамью подсудимых в Международном уголовном суде.

У него есть площадка в Зимбабве, есть площадка, по-моему, в Саудовской Аравии и в Китае, конечно.

— Журналист утверждает, что россияне не позволили бы Лукашенко подняться в собственное воздушное пространство. Действительно ли бы россияне не дали бы Лукашенко взлететь из Беларуси?

— Да, у Беларуси и России объединенное авиационное пространство, оно контролируется Москвой. Белорусская авиационная компания «Белавиа» является полуавтономной, без российского рынка она не может существовать вообще. Но если бы Лукашенко действительно надо было бы бежать, у него все равно остается коридор в Украине. Тут он мог бы просто преодолеть границу вертолетом, не обязательно для этого самолеты. Дело в том, что у него есть министр внутренних дел Иван Кубраков, племенник которого, Александр Кубраков, сейчас вице-премьер Украины.

— То есть вы считаете, что Лукашенко смог бы вот так спокойно вылететь куда-нибудь через Украину?

— Он мог бы быть полезен военным и спецслужбам, когда пытался бы выторговать себе убежище. Лукашенко сейчас в странном положении, потому что предотвратить нападение российских войск на Украину с территории Беларуси он не смог. Раз уж он не предотвратил размещение огромного контингента российских войск на территории Беларуси, значит, он подельник Путина, но он такой пассивный подельник.

А вот в плане похищения детей с территории Украины, тут он подельник прямой. В этом плане Лукашенко потенциальный объект для расследования Международного уголовного суда, потому что часть украденных в Украине детей оказалась на территории Беларуси. В этом плане он должен вместе с Путиным сидеть на одной скамье подсудимых и проходить по одному делу, ответить за это военное преступление.

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