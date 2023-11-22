Бывшего главного раввина Беларуси задержали в Москве 22.11.2023, 16:15

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Цви Бихман

У него якобы возникли проблемы с документами.

Бывшего главного раввина Беларуси Цви Бихмана задержали в Москве. Он якобы нарушил миграционное законодательство – имел просроченный вид на жительство, пишет сайт blizko.by.

«Сотрудники МВД пришли к нему домой, проверили документы и сказали, что он живет не по месту регистрации и просрочил вид на жительство в России. При этом раввин официально снимает квартиру, а по месту регистрации проживает его бывшая жена, с которой Цви делит имущество, и она не пускает его домой».

Раввин собирается получить гражданство России, которое уже есть у его сына.

«Выяснилось, что Бихман находится в процессе развода, поэтому официально снял квартиру. Его жилплощадь по месту регистрации заняла бывшая жена. Раввин выразил уверенность, что полицейских в его новое жилище вызвала бывшая супруга, пытающаяся отнять у него имущество и ребенка. По его словам, в прошлом месяце неизвестные избили его в подъезде», — сообщает 360tv.ru.

Цви Бихман родился в Могилеве. В 1990 году репатриировался в Израиль, служил в израильской армии, окончил факультет математики и программирования Бар-Иланского университета.

С 2010 года преподавал для русскоязычных евреев в России и Беларуси.

В 2013—2015 годах исполнял обязанности главного раввина Беларуси.

В последнее время вместе с семьей жил в Москве, работал преподавателем и тренером.

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