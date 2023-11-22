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В Беларуси запретили «Мойдодыра» и «Машу и Медведя»

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  • 22.11.2023, 16:39
  • 4,170
В Беларуси запретили «Мойдодыра» и «Машу и Медведя»

Книги признали опасными.

В Беларуси запретили «Мойдодыра» и «Машу и Медведя». А точнее — конкретные издания этих сказок. «Госстандарт» внес две книги в список опасной продукции. Оказывается, они не соответствуют требованиям регламента ЕАЭС.

По документам, пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. А в этих книгах пробел между словами почти в три раза меньше кегля.

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