Путин завтра прилетит в Минск

Путин завтра прилетит в Минск29
- 22.11.2023, 19:15
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Он примет участие в саммите ОДКБ.
Президент России Владимир Путин прилетит в Минск на саммит ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), который состоится в четверг, 23 ноября 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В сообщении сказано, что президент России 23 ноября посетит Минск, чтобы принять участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Уточняется, что во время саммита будут обсуждаться ключевые вопросы взаимодействия членов Организации Договора о коллективной безопасности. Кроме того, предполагается обсуждение международных и региональных проблем.