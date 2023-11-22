Названы самые дорогие бренды мира 22.11.2023, 20:30

1,074

Лидер не меняется уже 11 лет.

Самые дорогие бренды мира находятся в состоянии стагнации. Темпы роста общей стоимости компаний по топ-100 резко замедлились: с 16% в 2022 году до 5,7% в 2023-м. Таким образом, общая стоимость самых «крутых» брендов составляет сегодня около 3,3 трлн долларов.

РБК со ссылкой на отчет аналитической компании Interbrand рассказывает, какие бренды сегодня самые дорогие и какие тенденции наблюдаются.

Топ-10 самых дорогих брендов мира

Рейтинг самых дорогих компаний уже 11-й год возглавляет Apple. Отмечается, что это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов.

В топ-10 брендов, которые больше всего повысили стоимость брендов входит Microsoft (+14%).

В этом году в список 100 самых «денежных» ворвался бренд Nespresso.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Apple (502,7 млрд долларов)

Microsoft (316,7 млрд долларов)

Amazon (276,9 млрд долларов)

Google (260,3 млрд долларов)

Samsung (91,4 млрд долларов)

Toyota (64,5 млрд долларов)

Mercedes-Benz (61,4 млрд долларов)

Coca-Cola (58 млрд долларов)

Nike (53,8 млрд долларов)

BMW (51,2 млрд долларов)

По словам аналитиков, быстрее всего растет в стоимости Airbnb (№46), несмотря на то, что бренд вошел в список только в прошлом году.

Zara (№43) и Sephora (№97) являются «двумя звездами розничной торговли», стоимость бренда которых выросла на 10% и 15% соответственно.

В общем, говорят эксперты, наиболее активно развиваются сегодня компании лакшеры-сегмента (в частности Hermès, Dior, Prada, Tiffany и Burberry) и автомобильные бренды.

«Однако темпы роста Tesla самые медленные среди автомобильных брендов», - отмечают в Interbrand.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».