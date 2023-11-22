Финляндия закроет на границе с Россией все пункты пропуска кроме одного 9 22.11.2023, 20:56

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Всего на российско-финской границе девять КПП.

Правительство Финляндии объявило о прекращении работы всех пунктов пропуска на границе с Россией за исключением одного — «Райя-Йоосеппи». Премьер страны Петтери Орпо сообщил, что оставшиеся КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» будут закрыты в ночь на 25 ноября, передает Yle.

Решение принято в целях безопасности граждан Финляндии. Оно будет действовать до 23 декабря. Однако если ситуация продолжит ухудшаться, власти пойдут на еще более жесткие меры, предупредил Орпо.

КПП «Райя-Йоосеппи» находится в 250 км от Мурманска. Пограничный пункт является самым труднодоступным для россиян и работает лишь четыре часа в сутки. По словам Орпо, теперь искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты только там.

Всего на российско-финской границе девять КПП. Ранее из-за растущего миграционного давления были закрыты переходы «Ваалимаа» (с российской стороны это КПП «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Еще один пункт — «Париккала» («Сювяоро») — использовался для грузоперевозок и прекратил работу еще в апреле 2022 года из-за санкций.