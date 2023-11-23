В Беларуси ввели новые правила для выезда за границу на ПМЖ 1 23.11.2023, 8:20

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В каких случаях в разрешении может быть отказано?

Совет министров постановлением №798 от 20 ноября утвердил Положение о порядке оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси.

Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

В соответствии с положением, гражданин, достигший 18-летнего возраста либо приобретший дееспособность в полном объеме, лично подает соответствующее заявление и необходимые документы в отдел по гражданству и миграции. В отношении несовершеннолетних заявление и документы может предоставить законный представитель.

Принимая документы, работник подразделения по гражданству и миграции должен установить личность гражданина, сверить указанные им данные с представленными документами, разъяснить правовые последствия оформления выезда, а также проинформировать об основаниях для отказа.

Далее начинается проверка сведений. Будет проверяться наличие или отсутствие ограничения права на выезд, наличие гражданина в едином государственном банке данных о правонарушениях.

Также проверка будет включать запросы:

об исполнении налоговых обязательства,

о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя,

о наличии согласия военного комиссариата (в отношении призывников и граждан в возрасте 18-27 лет, состоящих в запасе),

об исполнении алиментных обязательств (в отношении граждан имеющих неосвершеннолетних детей, а также обязанных платить алименты),

о сведениях по возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей (в отношении обязанных лиц).

В положении прописано, что граждане сами могут предоставить справку из военкомата о согласии на оформление выезда при подаче заявления.

Запросы должны быть направлены в течение трех дней со дня подачи заявления. Соответствующим госорганам дается 20 дней на их исполнение.

Решение по заявлению о выезде должно приниматься не позднее 15 дней со дня получения информации о результатах проверок. В день принятия решения еще раз будет проверяться наличие ограничений на выезд и присутствие гражданина в банке данных правонарушений.

В разрешении на выезд может быть оказано в случаях:

наличия ограничения на выезд,

наличия сведений о неисполненных обязательствах,

предоставления ложных и неполных сведений, подложных, поддельных документов.

Отказ также будет даваться в случае, если оформление выезда приведет к тому, что в Беларуси останется зарегистрирован несовершеннолетний без законного представителя, постоянно проживающего в стране, либо несовершеннолетнему будет оформлен выезд без законного представителя.

Подразделение по гражданству и миграции должно будет уведомлять гражданина о принятом решение в течение трех дней после его принятия.

В завершении процедуры в паспорт должна быть проставлена отметка об оформлении выезда для постоянного проживания.

Постановлением также утверждены формы заявления об оформлении выезда и других документов.

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