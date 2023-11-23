Покажите людям Статкевича! 11 Наталья Радина

23.11.2023, 14:42

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина обратилась к белорусским властям.

Сразу из нескольких источников до меня дошла информация о смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Вначале это сообщил недавно освободившийся из тюрьмы в Глубоком человек, сидевший по неполитической статье. Я стала искать другие подтверждения по всем возможным каналам. Наконец из системы Департамента исполнения наказаний МВД РБ один источник очень осторожно, тщательно подбирая слова, сообщил, что «столь долгое отсутствие информации о Николае Статкевиче может свидетельствовать о его смерти, которую пытаются скрыть».

Мы ничего не знаем о Статкевиче более 9 месяцев. От него нет писем, звонков, ему запрещены встречи с адвокатом и свидания с женой. За годы заключения в одной из самых жестких колоний в Глубоком, где он отбывает 14-летний срок, 67-летний политик четыре раза переболел ковидом. Известно, что у него возникли проблемы с сердцем. Тем не менее, передачи ему запрещены и даже бандероли с лекарствами, которые жена Николая Викторовича Марина Адамович отправляет в тюрьму, иногда возвращаются обратно.

Мне страшно думать, что информация о гибели Николая Статкевича, которого я безгранично уважаю, может быть правдой. Я не хочу в нее верить. Поэтому я призываю власти немедленно опровергнуть это и показать Николая Статкевича живым.

И нам нужно не видео, неизвестно какой давности, на Белорусском телевидении. И даже не встреча с адвокатом, который, как мы знаем, далеко не самостоятелен в нынешних белорусских условиях. Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного. И ответственность за это преступление будет нести не только диктатор, который обезумел в своей мести оппонентам, но и каждый сотрудник ИК в Глубоком и всей системы Департамента исполнения наказаний МВД РБ.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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