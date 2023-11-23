В НАТО предложили создать «военный Шенген» 2 23.11.2023, 19:04

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Глава тылового командования НАТО призвал готовиться «задолго до того, как будет применена ст. 5».

НАТО должен ввести «военный Шенген» — создать зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение войск внутри большей части ЕС. Об этом заявил Reuters глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена статья 5», — сказал он. По словам Зольфранка, альянс должен иметь возможность оперативно перебрасывать войска в нужную точку на восточном фланге.

По его словам, слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе и может привести к проволочкам в случае начала военного конфликта с Россией. «То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны», — считает Зольфранк.

Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) базируется в городе Ульм на юге Германии. Оно дислоцируется там с 2021 года, в задачи командования входит координация перемещения военных на континенте и хранение боеприпасов на восточном фланге.

В июле страны — члены НАТО достигли договоренностей по плану, который подробно описывает, как альянс будет реагировать в случае российской атаки.

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