Бывший пресс-секретарь КГБ возглавляет компанию по разработке компьютерных игр 9 23.11.2023, 19:10

3,938

Дмитрий Побяржин. Фото: его страница в Facebook

У нее офис в Польше и связь с охраной Лукашенко.

«Зеркало» узнало, что бывший пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин является собственником и руководителем компании, которая занимается разработкой компьютерных игр. Уволился ли IT-руководитель из спецслужбы — неизвестно. Между тем у его бизнеса есть офис в Польше, а среди бывших совладельцев — охранник Александра Лукашенко. Рассказываем детали.

Кто такой Дмитрий Побяржин

Дмитрий Побяржин выступал в роли официального спикера КГБ в 2016–2017 годах. Его представляли как руководителя пресс-службы организации. Затем на несколько лет Побяржин пропал из публичного поля.

В начале 2020 года он и полковник КГБ Андрей Мильченко стали участниками драки в кафе в Гомеле — был избит директор заведения. В комментарии «Нашай Ніве» Побяржин заявил, что он «этого преступления не совершал». В июле 2020-го состоялся суд: осужден был только Мильченко, ему дали 7 лет и лишили звания полковника. Понес ли какое-либо наказание Побяржин, неизвестно.

Скриншот видео с камер в кафе в Гомеле, где в 2020 году произошла драка с участием сотрудников КГБ (Дмитрий Побяржин — слева). Фото: «Комсомольская правда»

В каком году Побяржин уволился из КГБ (и уволился ли вообще), точно неизвестно. Неизвестно и его звание на момент возможного увольнения. BELPOL сообщил «Зеркалу», что он руководил пресс-службой КГБ примерно до 2018 года, затем его понизили в должности.

— Побяржин был переведен на нижестоящую должность приказом председателя КГБ из-за «неправильного оформления документации по командировочным расходам в зарубежной командировке», — рассказали источники BELPOL. — Он указал неправильные данные и получил лишние деньги, подробности в приказе не расписывались. По этой ситуации проводилось служебное расследование управлением собственной безопасности КГБ.

15 мая 2023 года Дмитрий Побяржин разместил на обложку своей страницы в Facebook эмблему игровой компании GameMod. С тех пор в Facebook и LinkedIn он представлен как ее руководитель (СЕО) и основатель.

Геймдев-компания с офисом в Польше и необычными собственниками

Судя по выписке из ЕГР, у ООО «ГеймМод» два собственника. 60% юрлица принадлежит Дмитрию Побяржину, 40% — Анатолию Пушко.

Такие же собственники у польской SOO Gamemod. В ней доли собственности между Побяржиным и Пушко разделены поровну.

Анатолий Пушко возглавляет еще одну компанию — «Пластма-Консалт». Она строила в Беларуси деревообрабатывающие заводы и участвовала в модернизации объектов целлюлозно-бумажной промышленности. В LinkedIn можно найти Артемия Пушко, который подписан как совладелец GameMod. Возможно, это сын Анатолия.

У организации «ГеймМод» любопытная история. До апреля 2022 года юрлицо носило другое название — «ЮРАНЭКС-безопасность». Вряд ли компания с таким названием занималась компьютерными играми. В одном из старых бизнес-каталогов ее сфера деятельности описывается как «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления».

Вместе с Дмитрием Побяржиным компанией владели Александр Романовский и «Клуб большого тенниса».

«Киберпартизаны» вместе с БРЦ рассказывали, что Александр Романовский — это бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко. Он был совладельцем (вероятно, номинальным) компаний «Глобалкастом-менеджмент» и «Глобалкастом-комерс», которые связывают с Виктором Шейманом. Эти организации стали учредителями «ГардСервиса» — единственной охранной компании в Беларуси, которая имеет право владеть огнестрельным оружием.

«Клуб большого тенниса» теперь носит название «Клуб большого спорта». Согласно ЕГР, один из его владельцев — бывший замдиректора Федерации хоккея на траве Александр Чорнийчук. Судя по информации сервиса kartoteka.by, дела у клуба идут не очень: различные организации пытаются с него взыскать почти миллион рублей.

Еще один бывший владелец «ГеймМод» (уже после переименования) — отец экс-спикера КГБ Збышек Побяржин. До 2000 года он был «депутатом» сначала Верховного Совета, а затем «палаты представителей» Национального собрания. Также работал заместителем главврача Кричевской центральной районной больницы.

О деятельности самой GameMod известно не так много. Официального сайта у компании нет. В LinkedIn она описывается как «международная студия разработки AAA-игр для PC и консолей полного цикла». В индустрии «ААА-играми» называют высокобюджетные бестселлеры — например, Call of Duty или The Last of Us. Нам не удалось найти упоминание о причастности GameMod к какой-либо знаменитой игре. В компании, судя по LinkedIn, работает 82 человека (из них 14 — в Польше), она является резидентом ПВТ.

Организация довольно активно нанимает. За последний месяц ее рекрутеры искали программистов и менеджеров игровых платформ.

Источники «Зеркала» из игровой отрасли рассказали, что «ГеймМод», скорее всего, не разрабатывает собственные игры, а занимается аутсорсом. Но над какими именно проектами работает компания, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».