Пашинян выдвинул новые обвинения Москве 2 24.11.2023, 15:58

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Никол Пашинян

Российская пропаганда пытается дестабилизировать Армению.

Вещающие в Армении российские телеканалы вмешиваются во внутренние дела страны и дестабилизируют внутриполитическую ситуацию, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, это нарушает межправительственный договор между Москвой и Ереваном. «Согласно соглашению, существует четкое положение о том, что не должно предприниматься никаких шагов по вмешательству во внутренние дела страны, по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране. В последние месяцы в наших государственных учреждениях зафиксированы определенные проблемы, нарушающие это соглашение», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

Он отметил, что министерство высоких технологий пригласило российскую сторону к консультациям по этому вопросу, чтобы понять, каким может быть решение. «Надеюсь, что эти консультации состоятся как можно скорее, чтобы мы могли урегулировать вопросы», — подчеркнул Пашинян.

Власти Армении обсуждают отключение российских телеканалов с начала обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе и охлаждения отношений с Россией. Одна из причин — «антиармянский» контент, который угрожает безопасности страны, говорила депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

По ее словам, эта тема поднимается на заседаниях Национального собрания Армении «каждый раз, когда обсуждается вопрос, связанный с телевидением».

В то же время глава аппарата Пашиняна Араик Артюнян заявлял, что российские СМИ ведут «гибридную войну» против Армении. В частности, на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Нагорном Карабахе российские телеканалы сообщали, что участники протестов прорвались в здание правительства, где наткнулись на американских десантников.

«Это абсолютная дезинформация. Ни один протестующий не проник в тот день в здание правительства, и тем более, там не было никаких американских десантников», — отмечал Артюнян.

Он также называл «самыми подлыми пропагандистами российских телеканалов» армян — главреда RT Маргариту Симоньян и ее мужа Тиграна Кеосаяна, создателя Life Арама Габрелянова и главреда радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна.

Комиссия по телевидению и радио Армении уже представила правительству «правовые основания, позволяющие аннулировать межправительственно соглашение с РФ об общественном мультиплексном вещании «Первого канала» и канала «Россия 1», отмечал руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Но этого недостаточно, потому что они продолжат работать на альтернативных платформах, подчеркивал он.

Помимо «Первого канала» и «России 1» в Армении через общественный мультиплекс ретранслируются «Россия-Культура», «РТР-Планета» и межгосударственный «Мир» со штаб-квартирой в Москве.

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