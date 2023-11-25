Россия атаковала Киев «Шахедами»: разрушены дома, горит детский сад 3 25.11.2023, 8:41

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Людей достают из-под завалов.

Ранним утром 25 ноября, когда Украина вспоминает жертв Голодомора 1932-33 годов, российские войска атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе с нескольких направлений. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Также стало известно о падении обломков в Печерском, Днепровском и Соломенском районах, в последнем загорелось здание детского сада, в столице есть пострадавшие и разрушения.

«В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях», – написал Попко в 06:20 (время в статье дается по Минску – ред.).

О работе ПВО написал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что защитники неба над столицей сбивают воздушные цели.

«В столице громко. Силы ПВО сбивают российские БПЛА. Еще несколько групп «шахедов» идут на Киев. Оставайтесь в укрытиях!» – написал Кличко в 06:25.

Впоследствии он сообщил о падении обломков сбитого дрона-камикадзе в одном из районов столицы.

«В Печерском районе столицы падение обломков сбитого БПЛА. Все службы следуют на место. Вызовы медиков в Соломенском районе. Бригады выехали», – рассказал Кличко.

В то же время падение обломков в Соломенском районе столицы вызвало пожар в детском саду.

«В результате сбивания вражеских БпЛА и падения обломков в Соломенском районе произошло возгорание на территории детского сада. Информация о пострадавших уточняется. Задействованы все экстренные службы», – сообщили в КМВА.

Также в этом районе произошло возгорание на открытой местности. А в отдельных домах повреждены окна в квартирах.

«В Соломенском районе возгорание в нескольких местах – в жилом доме и нежилых помещениях. Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте», – отметил Кличко.

По состоянию на 07:30 в Киеве было известно уже о двух пострадавших, помощь обоим оказана на месте. Также зафиксировано по одному вызову медиков в Соломенском и Подольском районах.

«В результате отражения атаки вражеских БпЛА на Киев, в Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 м2. Информация о пострадавших уточняется. Атака вражеских дронов еще не закончилась. Находитесь в укрытиях до отбоя», – уточнили в КМВА в 07:00.

А Кличко добавил, что в результате падения обломков в Соломенском районе разрушения претерпел второй этаж пятиэтажки. Спасатели оттуда деблокируют двух женщин.

В Днепровском районе Киева обломки сбитого БПЛА упали на многоэтажный дом. Там фиксировалось задымление на верхних этажах.

«Спасатели и медики следуют на место», – заверил Кличко.

Впрочем, прибывшие на место экстренные службы не обнаружили в многоэтажке ни пожара, ни пострадавших.

«В многоэтажке в Днепровском районе небольшой обломок дрона упал на лестничную клетку верхнего этажа. Возгорания нет. Пострадавших на данный момент не обнаружили. Спасатели осматривают крышу и технический этаж дома», – отметил Кличко в 08:15 утра.

Киевляне также сообщали, что в части Печерского и Днепровского районов во время атаки исчезло электроснабжение.

По состоянию на 7 утра силы ПВО продолжали работать, поэтому украинцев призывали находиться в укрытиях и держаться подальше от окон и стекла.

«Атака вражеских ударных БпЛА с северо-востока продолжается! По состоянию на сейчас группы «Шахедов» находятся на западе Сумщины, вблизи Полтавы, Миргорода, в районе Нежина и восточнее Прилук на Черниговщине, на юге Киевщины, в районе Обухова, над и вокруг Киева», – сообщили в 07:19 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Спустя минуту там добавили, что еще несколько групп дронов-камикадзе зашли в воздушное пространство Сумщины из Курской области.

А в 08:15 в Воздушных силах сообщили об очередной группе дронов, направлявшихся в направлении Киева с северо-востока.

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