Патологическое поведение Лукашенко в юном возрасте показали на архивном фото

Патологическое поведение Лукашенко в юном возрасте показали на архивном фото13
- 25.11.2023, 15:19
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Видны проблемы не только с психическим, но и с физическим здоровьем.
Интересное архивное фото опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».
На нем — классический абьюзер и жертва.
«Он контролирует, она испуганно смотрит в камеру и вцепилась в сумку.
Часики на левой руке. Все нормально. Баян тут ни при чем, просто хотелось косить под окурка.
Проблемы с левом коленом начались задолго до легендарной карьеры «футболиста».
Это не последняя жертва абьюзера. Ирина Абельская через десятки лет была избита руками, которые уже тогда начинали синеть», — пишут авторы канала.