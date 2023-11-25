Патологическое поведение Лукашенко в юном возрасте показали на архивном фото 13 25.11.2023, 15:19

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Видны проблемы не только с психическим, но и с физическим здоровьем.

Интересное архивное фото опубликовал телеграм-канал «Ник и Майк».

На нем — классический абьюзер и жертва.

«Он контролирует, она испуганно смотрит в камеру и вцепилась в сумку.

Часики на левой руке. Все нормально. Баян тут ни при чем, просто хотелось косить под окурка.

Проблемы с левом коленом начались задолго до легендарной карьеры «футболиста».

Это не последняя жертва абьюзера. Ирина Абельская через десятки лет была избита руками, которые уже тогда начинали синеть», — пишут авторы канала.

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