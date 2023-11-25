Скабеева опешила от предложения Госдумы отменить россиян 11 25.11.2023, 15:46

4,316

Одиозный вице-спикер Толстой пошел в атаку на пропагандистку.

Как сообщал сайт Charter97.org, депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон который отменит определение «россияне».

Идею поддержал одиозный вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, не скрывающий своих ультраправых взглядов.

Со скандальным заявлением он выступил в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут», сообщает dialog.ua.

В прямом эфире телепередачи он потребовал, чтобы слово «россияне» было отменено, а все народы страны назывались «русскими», включая чеченцев, татар, казахов, ингушей и прочих.

«Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было, значит, Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар (или я не знаю, кого он там не хотел обидеть), услужливый Бурбулис предложил ему из словаря Даля вот это слово «россияне». И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное (на самом деле, слово «россияне» - это имя существительное - ред.). Обратите внимание, все те, кто хотят высказаться каким-то образом против русских и РФ, а именно украинцы, отдельные националисты в Казахстане, в других странах бывшего СССР, они употребляют именно слово «россияне», а не русские. Они не говорят: «Русские наступают». Они говорят: «Россияне наступают». Они создают в своих странах музеи памяти, где вся ответственность за то, что они научились вообще держать вилку и нож, возлагается на россиян. Поэтому мы сами, когда употребляем слово «россияне», мы накидываем мяч тем, кто Россию ненавидит», - выдал Толстой.

От заявления Толстого опешила даже ведущая ток-шоу Ольга Скабеева.

«Но мы имеем в виду, что у нас много национальностей», - попыталась пропагандистка вразумить российского депутата.

Однако он продолжил настаивать на своем. «Безусловно, наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры - все русские. Потому что они в России живут! И они неспроста живут в России, исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы сейчас начали говорить вдруг «россияне», - заявил Толстой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».