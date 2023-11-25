Президент Латвии показал, как находился в укрытии в Киеве во время масштабной атаки дронов 25.11.2023, 18:21

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После пережитой атаки Эдгарс Ринкевичс сделал важное заявление.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который находится в Украине, спускался в укрытие в ночь на субботу, когда Киев подвергся массированной атаке дронов со стороны России.

Об этом он сообщил в Twitter (X), опубликовав фотографию из укрытия.

25.11.plkst. 5.10, Kijiva



Foto: Ilmārs Znotiņš pic.twitter.com/56vsUsMJvz — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», – подписал фотографию Ринкевичс.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БПЛА – около 75 «Шахедов».

Как передает «Униан», после пережитой атаки Ринкевичс на пресс-конференции в Киеве заявил:

- Я думаю, мы действительно можем видеть, что украинская противовоздушная оборона сильная и очень способна в выполнении своего назначения.

Мы должны сделать все возможное, чтобы дать Украине больше боеприпасов, систем противовоздушной обороны и больше военной техники для того, чтобы помочь не только на поле боя, но и для возможности защиты гражданских, - подчеркнул Ринкевичс.

Он сказал, что это послание послы будут озвучивать на различных встречах на уровне Европейского Союза и НАТО.

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