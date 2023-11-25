В Киеве почтили память жертв Голодомора 25.11.2023, 20:55

Фоторепортаж.

В Киеве, как и во многих регионах Украины, 25 ноября чествуют память жертв Голодомора. Киевляне и гости города вечером собрались у Мемориала жертв Голодомора. Зажечь свечу памяти пришли родители с детьми, военные, пенсионеры и другие, передает «24 Канал».

Утром участие в торжественных мероприятиях к 90-й годовщине Голодомора 1932 – 1933 годов на территории Национального музея Голодомора-геноцида приняло высшее руководство Украины вместе с иностранными гостями.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на территории музея, заверил, что украинцы никогда не забудут то, что пришлось пройти Украине, и обязательно остановят новый геноцид, который Россия, унаследовавшая преступность тоталитаризма, принесла на их землю.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже провел параллель с настоящим. По его словам, Россия снова совершает геноцид украинского народа.

В 16 часов президент Зеленский, как и украинцы по всей стране, зажег свечу памяти. Украинский лидер призвал сделать это всех, кто может, всех солидарных с Украиной.

Как известно, в день памяти жертв Голодомора Россия нанесла наиболее массированную атаку дронами по Украине. Оккупанты выпустили 75 дронов-камикадзе по городам Украины, сосредоточив удар на Киеве.

Зеленский, комментируя ночную атаку, заявил, что это сознательный террор со стороны России. Он отметил, что руководство России гордится тем, что может убивать. Также президент убежден, что если бы Путин мог устроить еще один Голодомор, он бы это сделал.

Что известно о Голодоморе 1932 – 1933 годов

Это трагический этап в истории Украины во время советского периода. Массовый голод возник вследствие реализации политики Сталина, направленной на коллективизацию сельского хозяйства и подавление украинского национального сознания.

Главными причинами Голодомора были изъятие продуктов из хлебопекарен и колхозов, массовые репрессии против крестьян и назначение искусственно завышенных планов учета хлеба. Миллионы украинцев стали жертвами голода, испытывая страдания от голода и болезней.

Голодомор оказал влияние на социальную структуру, культурное развитие и психологию украинского народа, оставив длительные и глубокие следы в истории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».