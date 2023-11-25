В Варшаве в Президентском дворце почтили память жертв Голодомора в Украине 25.11.2023, 21:10

Во дворце зажгли свечу памяти.

Сегодня, 28 ноября, в окне Президентского дворца в Варшаве зажгли свечу в память о жертвах Голодомора в Украине.

- Как и каждый год, окно Президентского дворца освещалось символической свечой, которая является знаком памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, - говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

Голод, вызванный властями Советского Союза, унес жизни миллионов невинных жертв, став одним из величайших преступлений коммунистической системы.

Jak co roku okno Pałacu Prezydenckiego rozświetliła symboliczna świeca, która jest znakiem pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu z lat 1932-1933 w Ukrainie.

Wywołany przez władze Związku Sowieckiego ludobójczy głód pochłonął życie milionów niewinnych ofiar, stając się jedną z… pic.twitter.com/n5pmZGUvuD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».