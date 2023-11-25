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В Варшаве в Президентском дворце почтили память жертв Голодомора в Украине

  • 25.11.2023, 21:10
В Варшаве в Президентском дворце почтили память жертв Голодомора в Украине

Во дворце зажгли свечу памяти.

Сегодня, 28 ноября, в окне Президентского дворца в Варшаве зажгли свечу в память о жертвах Голодомора в Украине.

- Как и каждый год, окно Президентского дворца освещалось символической свечой, которая является знаком памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине, - говорится в сообщении канцелярии президента Польши.

Голод, вызванный властями Советского Союза, унес жизни миллионов невинных жертв, став одним из величайших преступлений коммунистической системы.

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