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Новые атаки авиации ВСУ: раскрыт результат более десятка ударов

  • 25.11.2023, 21:35
Новые атаки авиации ВСУ: раскрыт результат более десятка ударов

Пилоты украинской армии «собрали урожай» вооружения и военной техники РФ.

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток реализовала новые удары по армии оккупантов: по данным Генштаба ВСУ, было 11 атак.

Об этом говорится в вечернем отчете украинского ведомства за 25 ноября. Мишенью для украинских пилотов стала российская техника, вооружение и сами оккупанты.

«Подразделения ракетных войск поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов противника», - добавил Генштаб.

Со своей стороны враг за сутки трижды ударил ракетами по Украине и реализовал 99 авиационных ударов по украинским территориям. Для обстрелов армия РФ 38 раз использовала РСЗО.

Также в течение суток украинская оборона сбила 74 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Всего враг запустил по Украине 75 дронов. Из-за воздушного террора РФ есть ранения среди украинцев. Повреждения также получила жилая и гражданская инфраструктура Украины.

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