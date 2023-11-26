Дроны массированно атаковали Москву и еще три региона России 26.11.2023, 8:39

2,430

На юге российской столицы прогремели взрывы.

На южных окраинах Москвы сегодня были слышны взрывы, сообщается о якобы массированной атаке неизвестных беспилотников, которые летели на столицу РФ.

Об этом сообщает Charter97.orgсо ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина и местные паблики.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву», - отметил Собянин.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин примерно спустя полчаса после первого сообщения о «массовой атаке беспилотников».

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», — говорится в новом посте в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, также ПВО «удалось перехватить и уничтожить» несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Он также отметил, что на местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб, и добавил, что работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов-камикадзе в четырех областях.

Позже Минобороны России заявило: «еще девять сбитых беспилотников, всего за ночь — уже 20».

Дрон влетел в многоэтажку в российской Туле

Тульские СМИ сообщают, что около 4:00 в жилом доме №13 на улице Хворостухина в Туле произошел взрыв.

Телеканал «Первый Тульский», ссылаясь на местных жителей, передает, что перед взрывом был слышен звук, «похожий на ракету».

Позже стало известно, что сбитый российскими ПВО беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже многоэтажки на улице Хворостухина.

Известно, что пострадал один человек – у него травма стопы. На месте работают экстренные службы. Всех жителей прямо сейчас эвакуировали из здания.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в многоквартирный жилой дом врезался беспилотник. Ранее об этом сообщали местные СМИ.

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — цитирует губернатора «Интерфакс».

«Внуково» и «Домодедово» приостанавливали прием и отправку самолетов

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» временно остановили прием и отправку самолетов на фоне сообщений об отражении атак беспилотников в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.com.

В зоне ожидания аэропорта «Внуково» находятся два пассажирских лайнера, задержаны вылеты трех рейсов. В «Домодедово» задержан один рейс, пишет агентство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».