закрыть
26 ноября 2023, воскресенье, 10:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Момент атаки беспилотника на российскую Тулу показали на видео

2
  • 26.11.2023, 9:43
  • 4,012
Момент атаки беспилотника на российскую Тулу показали на видео

Российские ПВО «направили» дрон в квартиру в многоэтажке.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, в российском городе Тула дрон влетел в многоэтажный дом после сообщений о массированной атаке БпЛА в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, дрон «влетел в квартиру» на 12 этаже одного из домов в Туле. Дом целиком эвакуировали.

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку, пишет Mash.

Ранее этой же ночью в России сообщали о массированной атаке дронов на Москву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин
Россияне, внимание, вопрос!
Россияне, внимание, вопрос! Ян Валетов