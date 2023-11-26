Момент атаки беспилотника на российскую Тулу показали на видео 2 26.11.2023, 9:43

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Российские ПВО «направили» дрон в квартиру в многоэтажке.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, в российском городе Тула дрон влетел в многоэтажный дом после сообщений о массированной атаке БпЛА в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, дрон «влетел в квартиру» на 12 этаже одного из домов в Туле. Дом целиком эвакуировали.

Губернатор Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку, пишет Mash.

Ранее этой же ночью в России сообщали о массированной атаке дронов на Москву.

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