Ученые выяснили, как увеличить продолжительность жизни на 10 лет 26.11.2023, 14:22

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Исследование провели в Норвегии.

Новое открытие в области долголетия приносит надежду на увеличение продолжительности жизни на целое десятилетие. Ученые из Бергенского университета в Норвегии провели исследование, в рамках которого оценили влияние диеты на долговечность, и результаты оказались поразительными.

Об этом пишет Science Alert.

Более 500 000 человек стали участниками этого исследования, где ученые анализировали их пищевые привычки и моделировали возможное увеличение продолжительности жизни. Группы были разделены на нездоровых едоков, среднестатистических едоков, здоровых едоков и тех, кто придерживался диеты долголетия.

Полученные результаты показали, что переход от нездорового питания к соблюдению здоровой диеты в среднем увеличивает продолжительность жизни на 9 лет для людей в возрасте 40 лет. Однако настоящим открытием стало то, что те, кто придерживался диеты долголетия, богатой цельнозерновыми продуктами, орехами, фруктами, овощами и умеренным количеством рыбы, могли рассчитывать на увеличение продолжительности жизни на целых 10 лет.

Ученые подчеркивают важность отказа от сладких напитков и обработанного мяса, а также увеличения потребления цельнозерновых продуктов. Эта диета, по мнению исследователей, становится ключом к замедлению процессов старения и улучшению общего состояния здоровья.

Даже для тех, кто в возрасте 70 лет, придерживание здоровой диеты может привести к увеличению продолжительности жизни на 4-5 лет. Эти выводы подчеркивают важность питания в контексте долгосрочного здоровья и поднимают вопрос о том, насколько сильно изменения в рационе могут повлиять на качество нашей жизни в будущем.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые призывают к дополнительным исследованиям, охватывающим разные страны, культуры и группы населения, чтобы убедиться в универсальности этого метода продления жизни. Тем не менее, эти новости придают нам основания задуматься о том, каким образом наше питание может стать ключом к более долгой и здоровой жизни.

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