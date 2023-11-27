Оккупационные власти ввели режим ЧС в Крыму 1 27.11.2023, 11:36

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Порывы ураганного ветра достигают 40 м/с.

Режим чрезвычайной ситуации вводится в ряде муниципалитетов Крыма, пострадавших в результате шторма, сообщил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», - написал Аксенов.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

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