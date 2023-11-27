Рада БНР наградит героических белорусов медалями Ордена Погони 2 27.11.2023, 12:20

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Среди них — Александра Герасименя.

Председатель Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла в День Героев (годовщину Слуцкого вооруженного восстания) подписала декрет о награждении медалью Ордена Погони и медалью «За боевые заслуги», сообщил первый заместитель председателя Рады БНР Сергей Наумчик.

Декрет имеет закрытый характер. Имена четырех награжденных не публикуются.

Среди тех, чьи имена названы в числе награжденных медалью Ордена Погони, награждены три героические женщины.

Это многократная чемпионка мира и Европы по плаванию, обладательница трех олимпийских медалей Александра Герасименя, которая выступила против фальсификации «выборов» и террора против народа, проявив образцовую несгибаемость и верность идеалам свободы.

Это оперная певица Маргарита Левчук, чей голос стал голосом народного протеста 2020, а совсем недавно звучал на боевых позициях белорусских добровольцев.

Это Алина Нагорная — ее системная борьба за белорусский язык дает надежду, что нация не потеряет то главное, что отличает ее от других народов.

Все трое пожертвовали многим в своих судьбах во имя волной будущего Беларуси.

Также медалью Ордена Погони награжден белорусский писатель Ольгерд Бахаревич.

Посмертно награжден белорусский доброволец с позывным «Атом».

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