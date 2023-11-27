Россияне опозорились, попытавшись превратить китайский «гольф-кар Шойгу» в боевую машину 5 27.11.2023, 13:53

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Фотофакт.

Не успели в соцсетях отсмеяться в связи с использованием так называемых «гольф-каров Шойгу» в штурмовых операциях ВС РФ, как российские военные подкинули новый повод для издевательств, пишет New Voice.

Несмотря на то, что китайский UTV DesertCross 1000−3 предназначен для охотников и фермеров и не имеет совершенно никакой защиты, оккупанты решили превратить его в боевую машину.

Для этого они установили на крыше спаренный пулемет, очевидно, намереваясь использовать гражданский транспорт непосредственно в ходе боевых действий как машину поддержки.

Можно также заметить, что представленная техника была модифицирована лобовым и боковыми стеклами.

При этом россияне забыли о дворниках, в связи с чем проблемы с обзором в ближайшие месяцы им обеспечены.

Кроме того, захватчики решили перекрасить свой квадроцикл в осенний камуфляж, однако, несмотря на все эти апгрейды, менее убого он выглядеть все равно не стал.

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