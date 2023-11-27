«Попробуют разобрать?»: российские военные опозорились, не узнав свою же ракету 27.11.2023, 16:54

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«Знатоки» не знают даже русского алфавита.

Россияне опубликовали видео, как двое оккупантов в районе Авдеевки нашли в поле некую неразорвавшуюся ракету и «авторитетно» заявили, что это что-то «западное». При этом их не смутили русские буквы на корпусе ракеты, российские вояки почему-то решили, что они английские — в Сети потешаются.

Видео опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Он указал на ряд важных моментов.

«Не знаю где эти «знатоки» увидели на корпусе английские буквы, при этом не увидев маркировку кириллицей «КБ» и «3Д» (видимо, они русского алфавита даже не знают, не говоря уже о латинице) но их вундер-ракетой оказался реактивный снаряд МО.1.01.04М для ТОС-1А «Солнцепёк», — пишет он.

По словам Коваленко, видео интересно тем, что это первый запечатлённый несработавший МО.1.01.04М на его памяти. Важно и то, что снаряд 2023 года выпуска, то есть для «Солнцепёков» гонят снаряды буквально с конвейера. Третий момент, который отметил обозреватель, это падение снаряда фактически на головы самих же оккупантов. Это обусловлено крайне ограниченной дальностью полёта МО.1.01.04М и предельной близостью позиций сторон.

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