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Ученые: Вегетарианство не продлевает жизнь

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  • 27.11.2023, 20:16
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Ученые: Вегетарианство не продлевает жизнь

Этот вывод сделан на основе исследования, длившегося 18 лет.

Ученые из Университета штата Орегон в США провели исследование, в ходе которое выяснили, что вегетарианство и веганство не способны продлить жизнь людям. Результаты работы опубликованы на сайте BioMed Central.

За последние годы отказ от употребления пищи животного происхождения стремительно набирает популярность по всему миру. В большинстве государств ЕС этой системы питания придерживается от 5 до 10% населения.

Свою приверженность вегетарианству многие объясняют желанием помочь окружающей среде и гуманным обращением с животными, а кто-то — желанием принести пользу собственному организму. Считается, что эта система питания способна снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Впрочем, специалисты выяснили, что продлить жизнь населению оно вряд ли способно.

В ходе исследования специалисты изучили состояние здоровья и систему питания 117 673 людей среднего и пожилого возраста. За период 18-летнего наблюдения умерли 39 763 человека. Согласно данным ученых, количество умерших, придерживавшихся вегетарианства, было примерно таким же, как и среди тех, кто придерживался традиционного питания с употреблением мяса.

Ранее чат-бот ChatGPT заявил, что к 2075 году большая часть людей на Земле станет веганами. Как отметил искусственный интеллект, это будет связано с рекордным количеством экологически осознанных людей на планете, отказавшихся от мяса в пользу растительных продуктов.

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