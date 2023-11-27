закрыть
27 ноября 2023, понедельник, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские хакеры взломали системы пресс-центра Минобороны России

  • 27.11.2023, 20:50
  • 5,168
Украинские хакеры взломали системы пресс-центра Минобороны России

Что удалось узнать.

Украинские хакеры группы «Кибер Сопротивление» проникли в сети департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России и получили доступ к системе мониторинга и аналитики СМИ «Катюша». Внутренняя документация и ключи к программному обеспечению были переданы международному разведывательному сообществу InformNapalm, которое опубликовало детали взлома.

Как выяснилось, сотрудники департамента, возглавляемого спикером Минобороны Игорем Конашенковым, ежедневно мониторят сообщения о Вооруженных силах РФ, в том числе в иностранных СМИ, и составляют отчеты для начальника. После этого специальный человек — полковник Кочетков — пишет итоговый недельный доклад об освещении деятельности военного ведомства в медиа, на основе которого составляется план «информационных материалов» на следующую неделю. Затем этот дайджест вместе с отчетом по печатным СМИ рассылается в пресс-службы подразделений российской армии.

Что касается системы мониторинга «Катюша», которая обошлась Минобороны в 320 млн рублей, то она работает не так, как заявляют ее создатели, отмечают в InformNapalm. По задумке, она должна маркировать публикации в зависимости от того, как в них представлена деятельность армии и руководства России: «положительно», «отрицательно», «нейтрально». Однако на деле материалы с негативной оценкой либо не учитываются, либо обозначаются как «нейтральные». Таким образом, в отчетах системы формируется картина, искаженная в угоду властям.

Также «Катюша» в реальном времени выдает посты, публикуемые в Telegram, «ВКонтакте», «ЖЖ», «Одноклассниках» и в меньшей степени — в Facebook, Instagram и YouTube. Отдельная вкладка посвящена анализу популярных российских телеграм-каналов, которые сортируются на «положительные» и «отрицательные».

Впоследствии эта информация может использоваться для зачистки критиков Минобороны и Кремля. Так, в октябре прошлого года по обращению главы Генштаба Валерия Герасимова Роскомнадзор и правоохранительные органы начали проверять контент «военкоров» на предмет «фейков» и «дискредитации» армии. Позже произошел арест экс-министра обороны «ДНР» Игоря Гиркина, приговоренного к пожизненному заключению судом в Гааге по делу о сбитом малазийском боинге.

Об этом же свидетельствует письмо Конашенкова к заместителю гендиректора ВГТРК Игорю Шестакову, найденное при взломе. В тексте упоминаются «неблагонадежные» российские телеграм-каналы. Доступа к конкретному списку хакеры не получили.

При этом аналитики пришли к выводу, что Минобороны также занимается вбросами, которые позволяют выявлять «нелояльных» блогеров и СМИ. Так, 13 ноября госагентства распространили новость о «перегруппировке группировки «Днепр» в оккупированной Херсонской области, которая затем была «аннулирована».

Расследователи обратили внимание, что информация о «перегруппировке» содержалась в письме Конашенкова, датированном 14 ноября, но слитом на день раньше. Обычно подобные формулировки используются в случае отступления войск — так было в прошлом году, когда армия РФ ушла из-под Харькова и Херсона.

В самом Минобороны назвали рассылку сообщения якобы от имени пресс-центра ведомства «провокацией». Однако после появления этой новости в системе «Катюша» были собраны публикации в телеграм-каналах с критикой ведомства, также примерно в это же время власти анонсировали новые меры по ужесточению контроля за интернетом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин