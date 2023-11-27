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Путин разрешил «Роснефти» и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе

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  • 27.11.2023, 21:38
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Путин разрешил «Роснефти» и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе

Правитель РФ таким образом пытается избежать введения западных санкций.

Более 40 российских компаний с государственным участием получили право засекретить информацию о своей деятельности, чтобы избежать введения западных санкций. Перечень таких компаний содержится в указе президента России Владимира Путина от 27 ноября 2023 года.

Попавшие в список предприятия могут самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию, «в случае, если эти сведения «приведут или могут привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских хозяйственных обществ и иных лиц», сказано в указе.

В перечень включены, в основном, предприятия нефтедобывающей отрасли, в том числе, «Роснефть» и несколько ее дочерних предприятий. Кроме того, там есть Всероссийский банк развития регионов и некоторые другие банковские учреждения, предприятия машиностроительной и научно-производственной сферы.

В указе говорится, что такое решение принято «в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним государств и международных организаций…».

Ранее власти США и другие западные страны неоднократно вводили санкции против различных российских компаний. В их числе оказались «АвтоВАЗ», «Москвич» Росавтодор, «Трансмашхолдинг», «Мосинжпроект», «Объединенная металлургическая компания», «Русская медная компания», Хоум Кредит Банк, Почта Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов, «Русский стандарт» и«СПБ Биржа». Кроме того, в список попали: АФК «Система», «Арктик СПГ-2», структуры «Газпром нефти», корпорация «Аеон» и МГТУ им. Баумана.

В США эти действия называют ответом на продолжающееся вторжение России в Украину. После начала войны была создана Международная рабочая группы по санкциям против России, в которой принимают участие 60 экспертов из нескольких стран. В частности, в докладе от июня 2022 года группа предлагала ввести полные блокирующие санкции в отношении 30 крупнейших российских банков, установить верхний предел переводов SWIFT из России и запретить торговать рублем на криптобиржах.

В апреле 2023 года авторы доклада предложили ограничивать россиянам выдачу иностранных карт Visa и Mastercard под предлогом «ненадежных и поддельных данных» о регистрации за рубежом, а также запретить выдавать им туристические визы по примеру стран Балтии.

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