Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года 28.11.2023, 1:09

Это слово стало намного чаще встречаться в поисковых запросах.

Составители американского словаря Merriam-Webster Collegiate Dictionary объявили словом года прилагательное «authentic» («аутентичный»).

Как отметили в Merriam-Webster, слово «аутентичный» в 2023 году стало намного чаще встречаться в поисковых запросах на фоне интереса к искусственному интеллекту, культуре селебрити и идентичности.

Составители словаря подчеркивают, что слово «аутентичный» часто связано с идентичностью, будь то национальной или личной. При этом с развитием искусственного интеллекта грань между «настоящим» и «фейковым» становится все более размытой.

«Аутентичность» — это то, к чему стремятся бренды, инфлюэнсеры в социальных сетях и знаменитости. Илон Маск попал в заголовки СМИ, когда сказал, что люди должны быть более «аутентичными» в социальных сетях.

В 2022 году Merriam-Webster назвал словом года «газлайтинг», в 2021 году — «вакцину».

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