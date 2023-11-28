В Польше за месяц выросло опасение, что война в Украине угрожает и ей 28.11.2023, 3:34

1,300

Опрос.

Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, с октября увеличился на семь процентных пунктов и составляет 74%.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения CBOS, сообщает PAP.

На вопрос, угрожает ли полномасштабная война России против Украины безопасности Польши, 74% опрошенных CBOS поляков ответили утвердительно (29% "однозначно да", еще 45% – "скорее да"), зато 19% выразили противоположное мнение.

«Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, достаточно существенно вырос (74% респондентов по сравнению с 67% в октябре), тем самым сломав тенденцию к снижению, которую мы наблюдали в течение последних месяцев», – отмечают в CBOS.

В то же время, как и раньше, среди поляков преобладает убеждение, что война России против Украины не распространится на другие страны (42%), хотя 31% придерживается противоположного мнения, а еще 27% не имеют сформированного мнения по этому вопросу.

32% респондентов в опросе CBOS заявили, что главной целью должно быть прекращение войны и восстановление мира, даже если для этого Украине придется уступить часть своей территории или часть своей независимости.

Но половина опрошенных (50%) считают, что боевые действия должны продолжаться и что нельзя идти ни на какие уступки России, еще 18% выбрали ответ «трудно сказать».

На вопрос, как закончится война в Украине, 39% респондентов CBOS ответили, что «Украине придется отдать часть своей территории», 21% – что «Россия уйдет с атакованных территорий», 10% – что «Россия также уйдет с украинских территорий, захваченных в 2014 году», 2% – что «Россия покорит себе всю Украину». Еще 29% респондентов выбрали вариант «трудно сказать».

Опрос проходил с 3 по 16 ноября 2023 года на выборке в 1072 человек путем личных, телефонных и интернет-интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».