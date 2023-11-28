закрыть
28 ноября 2023, вторник, 4:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше за месяц выросло опасение, что война в Украине угрожает и ей

  • 28.11.2023, 3:34
  • 1,300
В Польше за месяц выросло опасение, что война в Украине угрожает и ей

Опрос.

Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, с октября увеличился на семь процентных пунктов и составляет 74%.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения CBOS, сообщает PAP.

На вопрос, угрожает ли полномасштабная война России против Украины безопасности Польши, 74% опрошенных CBOS поляков ответили утвердительно (29% "однозначно да", еще 45% – "скорее да"), зато 19% выразили противоположное мнение.

«Процент поляков, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, достаточно существенно вырос (74% респондентов по сравнению с 67% в октябре), тем самым сломав тенденцию к снижению, которую мы наблюдали в течение последних месяцев», – отмечают в CBOS.

В то же время, как и раньше, среди поляков преобладает убеждение, что война России против Украины не распространится на другие страны (42%), хотя 31% придерживается противоположного мнения, а еще 27% не имеют сформированного мнения по этому вопросу.

32% респондентов в опросе CBOS заявили, что главной целью должно быть прекращение войны и восстановление мира, даже если для этого Украине придется уступить часть своей территории или часть своей независимости.

Но половина опрошенных (50%) считают, что боевые действия должны продолжаться и что нельзя идти ни на какие уступки России, еще 18% выбрали ответ «трудно сказать».

На вопрос, как закончится война в Украине, 39% респондентов CBOS ответили, что «Украине придется отдать часть своей территории», 21% – что «Россия уйдет с атакованных территорий», 10% – что «Россия также уйдет с украинских территорий, захваченных в 2014 году», 2% – что «Россия покорит себе всю Украину». Еще 29% респондентов выбрали вариант «трудно сказать».

Опрос проходил с 3 по 16 ноября 2023 года на выборке в 1072 человек путем личных, телефонных и интернет-интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина
Все началось с Украины
Все началось с Украины Леонид Невзлин