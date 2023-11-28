Беларусь приостановила действие Европейской культурной конвенции 28.11.2023, 20:26

Конвенция ставила целью охрану национальной культуры как части европейской.

Конвенция ставила целью охрану национальной культуры как части европейской и поощряла изучение других европейских языков и культур.

Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2023 года зарегистрировано в Национальном реестре.

Европейская культурная конвенция была подписана Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года и вступила в силу 5 мая 1955 года. Ее подписание является одним из условий для стран, чтобы стать участницей Болонского процесса и его Европейского пространства высшего образования (EHEA).

Конвенция ратифицирована всеми 47 государствами-членами Совета Европы, а также Беларусью, Ватиканом и Казахстаном. Для Беларуси она вступила в силу 18 октября 1993 года, за год до прихода Лукашенко к власти.

В конвенции отмечалось, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами с целью защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием.

Каждый участник конвенции должен принимать меры, чтобы охранять и поощрять развитие своего национального вклада в общее культурное достояние Европы, поощрять изучение своими гражданами языков, истории и культуры других европейских стран, а также давать последним возможность содействовать такому изучению.

После широкомасштабного вторжения России в Украину Комитет министров Совета Европы 1 июня 2022 года исключил Россию и Беларусь из органов, связанных с Европейской культурной конвенцией, в том числе из управленческих комитетов по образованию, по культуре, наследию и ландшафту, по делам молодежи, Молодежного консультационного совета и Совместного комитета по молодежи.

Приостановление действия Европейской культурной конвенции — один из шагов режима Лукашенко по дезинтеграции Беларуси из европейского сообщества.

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