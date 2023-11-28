закрыть
28 ноября 2023, вторник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь приостановила действие Европейской культурной конвенции

  • 28.11.2023, 20:26
Беларусь приостановила действие Европейской культурной конвенции

Конвенция ставила целью охрану национальной культуры как части европейской.

Конвенция ставила целью охрану национальной культуры как части европейской и поощряла изучение других европейских языков и культур.

Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2023 года зарегистрировано в Национальном реестре.

Европейская культурная конвенция была подписана Советом Европы в Париже 19 декабря 1954 года и вступила в силу 5 мая 1955 года. Ее подписание является одним из условий для стран, чтобы стать участницей Болонского процесса и его Европейского пространства высшего образования (EHEA).

Конвенция ратифицирована всеми 47 государствами-членами Совета Европы, а также Беларусью, Ватиканом и Казахстаном. Для Беларуси она вступила в силу 18 октября 1993 года, за год до прихода Лукашенко к власти.

В конвенции отмечалось, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами с целью защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием.

Каждый участник конвенции должен принимать меры, чтобы охранять и поощрять развитие своего национального вклада в общее культурное достояние Европы, поощрять изучение своими гражданами языков, истории и культуры других европейских стран, а также давать последним возможность содействовать такому изучению.

После широкомасштабного вторжения России в Украину Комитет министров Совета Европы 1 июня 2022 года исключил Россию и Беларусь из органов, связанных с Европейской культурной конвенцией, в том числе из управленческих комитетов по образованию, по культуре, наследию и ландшафту, по делам молодежи, Молодежного консультационного совета и Совместного комитета по молодежи.

Приостановление действия Европейской культурной конвенции — один из шагов режима Лукашенко по дезинтеграции Беларуси из европейского сообщества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип
Главный риск для Путина
Главный риск для Путина Гарольд Джеймс
Вслед ушедшему «Автобизнесу»
Вслед ушедшему «Автобизнесу» Ирина Халип
Покажите людям Статкевича!
Покажите людям Статкевича! Наталья Радина