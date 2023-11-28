В Египте поставили банкомат, выдающий вместо денег золотые слитки 3 28.11.2023, 21:01

1,348

Видео.

Во время третьей Международной выставки золота и ювелирных изделий (NEBU) в Египте был представлен первый в стране банкомат для выдачи золотых слитков. Как он работает и сколько золота выдает, рассказывает издание Egypt Independent со ссылкой на министерство снабжения и внутренней торговли Египта.

«Банкомат работает круглосуточно и позволяет каждому при покупке снимать золотые слитки. Для этого нужно вставить в банкомат свою карту, а затем выбрать любой из 8 предложенных вариантов покупки слитков весом от 1 до 100 грамм. Курс цены за грамм золота будет определяться автоматически и соответствовать актуальным расценкам на египетском рынке», — рассказали в министерстве.

Там отметили, что наличие таких банкоматов «должно демократизировать и упростить доступ обычных граждан к драгоценным металлам».

Всего «золотых» банкоматов, по данным министерства, будет несколько штук по всей стране.

Стоит отметить, что представленный на днях в Египте банкомат с золотыми слитками не является чем-то новым. Новаторство здесь принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам, где в 2010 году запустили первый в своем роде «золотой» банкомат со слитками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».