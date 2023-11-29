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Был лицом пропаганды: в Украине ликвидирован уже шестой российский генерал

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  • 29.11.2023, 8:43
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Был лицом пропаганды: в Украине ликвидирован уже шестой российский генерал

Новые детали гибели Владимира Завадского.

Вчера, 28 ноября, полковник ВСУ Анатолий Штефан сообщил о ликвидации в Украине замкомандира 14-го армейского корпуса ВС РФ Владимира Завадского.

При этом он также подчеркнул, что эта информация не 100 %-я и нуждается в подтверждении. Российский генерал был ликвидирован вчера около 14:30, когда подорвался на одной из мин, информирует Штефан на своей странице в соцсети.

Однако о месте гибели пока ничего не известно. Эту информацию пока не комментируют ни в Генштабе Украины, ни в МО РФ, сообщает dialog.ua.

Завадский родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, а в 2010 году Общевойсковую академию ВС РФ.

С 2018 по 2021 годы — командир танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцировалась в Московской области.

Во время вторжения армии РФ в Украину командовал Таманской дивизией. Якобы получил ранение летом 2022 года, когда ВСУ освобождали Харьковщину. Известно, что в РФ портрет молодого Завадского используется в качестве рекламы службы по контракту.

У него осталась жена и двое детей. Все странички его родственников в соцсетях удалены.

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