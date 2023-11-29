В Турции убили двух россиянок 1 29.11.2023, 9:59

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Тела, завернутые в простыни, нашли у дороги в Бодруме.

В Турции убили двух россиянок. Их тела, завернутые в простыни, нашли у дороги в Бодруме, сообщает «Медуза».

В районе турецкого курортного города Бодрум нашли тела двух женщин, завернутые в простыни и связанные веревками, сообщили Haberturk и CNN Turk.

В ходе осмотра было установлено, что погибшие — женщина и девочка-подросток. Предполагается, что это мать и дочь «русской национальности». Тела доставили в морг.

Издание Anterhaber утверждает, что погибшая женщина — Ирина Двизова, работавшая моделью. По данным издания, ее застрелили, по подозрению в убийстве разыскивается «иностранное лицо».

Mash также пишет, что убитая в Турции россиянки — 42-летняя Ирина Двизова, вместе с ней погибла ее 15-летняя дочь Даяна. В Бодруме семья снимала виллу. По данным Shot, Двизова ранее была моделью, но в Турции работала риелтором.

По информации «Осторожно, новости», в убийстве подозревают бывшего мужа Двизовой, который уже покинул Турцию. Mash утверждает, что он гражданин Финляндии.

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