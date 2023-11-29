Песков перепутал страны 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

29.11.2023, 10:06

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Пресс-секретарь Кремля сам себя высек.

Со странным заявлением о НАТО выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он объявил, что альянс НАТО «задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там не изобреталось, какие заявления ни делали, основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом»

НАТО был создан в 1949 году, когда был СССР, а свободной России не существовало. Она была уничтожена большевиками, а на ее месте в стране в ходе развязанной большевиками и их союзниками Гражданской войны воздвиглась коммунистическая диктатура, видевшая своей целью установление господства в мире и уничтожившая миллионы советских граждан. Понятно, что после Второй мировой войны, когда Сталин принялся за старое, насаждая коммунистические режимы в Центральной Европе, свободный мир должен был защищаться. Отсюда НАТО.

Песков попутал СССР и Россию, которой от роду немногим более 30 лет. Она родилась из СССР в 1991-м. НАТО против России не могла быть создана в принципе.

Что касается «сдерживания», то это нормально. Чтобы не было желания применять силу. Март 2014-го и 24 февраля 2022-го доказали необходимость НАТО и сдерживания. Путин подтвердил самые худшие подозрения и опасения, опоганив имя нашей страны. И Песков в этом соучаствовал - лгал, за четыре дня до начала боевых действий, что Россия ни на кого не собирается нападать.

Между прочим, ОДКБ, созданную в подражание НАТО, никто не называет «инструментом конфронтации». Хотите что-то создавать для обеспечения своей безопасности с другими странами? Если они не против, то пожалуйста.

Правда, рыхлая ОДКБ, если не рассыпается, то, во всяком случае слабеет, в отличие от НАТО, которая благодаря спецоперации Путина только укрепилась и расширилась на Финляндию.

Если Песков объявляет НАТО «инструментом конфронтации», то дает тем самым негативную оценку действиям Путина, который этот «инструмент конфронтации» придвинул после 24 февраля к российским границам. В общем, мало того, что СССР с Россией перепутал, так еще и «сам себя высек». Как обычно.

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