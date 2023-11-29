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«Альфа-Банк» решил закрыть счета некоторых белорусов

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  • 29.11.2023, 10:08
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«Альфа-Банк» решил закрыть счета некоторых белорусов

Кого это коснется?

Белорусский «Альфа Банк» решил с 5 декабря 2023 года закрыть банковские счета некоторых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Коснется это лишь так называемых «спящих» счетов. «Телеграф» узнал, кому грозит закрытие счетов.

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Как пояснили в самом финансовом учреждении, закрытию подлежат лишь те банковские счета, которые соответствуют одному из двух критериев:

на банковском счете нет денежных средств в течение 6 месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции;

по банковскому счету в течение 6 месяцев не проводились никакие операции — при условии, что остаток денежных средств на банковском счете на момент закрытия составляет не более одной базовой величины — в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте (на сегодняшний день 1 базовая величина равняется 37 рублям).

Возможность закрытия банковских счетов закреплена в статье 206 Банковского кодекса и п. 2 статьи 11 приложения 1 Договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЗАО «Альфа-Банк».

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