Китай открестился от тоннеля в Крым Виктория Зубкова

29.11.2023, 11:04

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Си Цзиньпин решил не «замазываться» токсичным проектом.

В понедельник, 27 ноября, Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о планах РФ и КНР построить подводный тоннель под Керченским проливом, который мог бы стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту. «Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее издание The Washington Post, со ссылкой на украинские спецслужбы, сообщило, что Россия планирует при поддержке Китая построить под Керченским проливом подводный тоннель. РФ надеется создать транспортный канал, который будет защищен от атак Украины. Якобы переговоры отражают беспокойство оккупантов из-за безопасности Крымского моста, который остается «уязвимой целью».

В октябре 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль, два пролета частично обрушились. 17 июля этого года мост снова был поврежден, но уже в результате атаки беспилотников.

«Мост полноценно сейчас не функционирует, транспорт двигается реверсно и каждый автомобиль должен быть не более 5 тонн, а железнодорожное сообщение используется только для электрички и не более пяти вагонов. БК и все остальное вооружение они тянут паромами, поэтому вы должны понимать уровень успешности проведения этих двух атак», — заявил глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы». По его словам, «мост обречен».

Как пишет The Washington Post, одним из участников с китайской стороны является государственная инфраструктурная строительная компания Китая CRCC. Руководителем российско-китайского консорциума назначен гендиректор севастопольского ОАО «Уранис-радиосистемы» Владимир Калюжный. Он контактировал по поводу проекта с «постпредом Крыма при президенте России» Георгием Мурадовым. В переписке, к которой получили доступ украинские спецслужбы, фигурирует вице-президент и замруководитель зарубежного направления CRCC Сю Хуасян.

В письмах китайская сторона всячески подчеркивает необходимость соблюдения секретности, утверждает издание. Нежелание CRCC разглашать данные об участии в настолько токсичном проекте, который грозит ей прямыми санкциями, объясняется тем, что компания работает над крупными инфраструктурными проектами за пределами Китая.

США неоднократно предупреждали КНР о санкциях в связи с поддержкой преступления агрессии России.

«В ходе наших переговоров я подчеркнула, что для нас крайне важно, чтобы [китайские] компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций. Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это. Особенно когда мы в состоянии предоставить информацию», — заявила министр финансов Джанет Йеллен по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

В октябре, например, США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с РФ. Они были добавлены в список компаний, оказывающих поддержку российской военной и/или оборонно-промышленной инфраструктуре, в частности, за поставку американских интегральных схем.

В Кремле поспешили оправдаться после «слива» конфиденциальной информации о российско-китайском консорциуме. «Нет, такое даже не стоит комментировать. На The Washington Post не похоже, чушь», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Для справки напомним, что 20 февраля 2022 года он говорил, будто «Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала» и «это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война». А 24 февраля «ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Путин полностью повторил сюжет известной песни о вероломном нападении нацистской Германии на Советский Союз в 1941 году.

Еще в 2017 году китайские инвесторы заинтересовались строительством туннеля в Крым параллельно с мостом. «Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — заявлял так называемый «министр экономического развития Крыма» Андрей Мельников. По его словам, китайский бизнес интересуют инфраструктурные проекты ввиду большого объема инвестиций. Одна из китайских компаний уже участвовала в строительстве нового аэропорта «Симферополь». Однако тогда от прокладки тоннеля отказались ввиду высокой стоимости проекта.

Как пишет The Washington Post, реальный срок строительства подобного инфраструктурного объекта — несколько лет, стоимость порядка $5–10 млрд без учета коррупционной составляющей. При этом входы тоннеля будут уязвимы для украинских ударов, однако средств ПВО/ПРО понадобится меньше, чем на 20-километровый Крымский мост.

Не исключено, что «слив» информации о российско-китайском консорциуму был неслучаен, ведь Россия хочет замазать в крови Китай. Пекин неоднократно заявлял, что КНР не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь и не признает аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Постоянный представитель Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью The New York Times сказал, например, что «дружба без ограничений — это не что иное, как риторика». Так он прокомментировал заявление Москвы и Пекина о «безграничной дружбе», сделанное в феврале 2022 года незадолго до российского полномасштабного вторжения в Украину.

«Слив» ударит в первую очередь по китайской стороне, ведь российской нечего терять. Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Нидерланды, Словакия, а также Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО в разных формулировках объявили российский режим террористическим. Россия в том числе перенимает опыт палестинской группировки ХАМАС, которая признана террористической организацией в целом ряде стран. Боевики построили многокилометровую систему подземных туннелей, которая пронизывает весь сектор Газа. Будет символично, если РФ по примеру террористов будет изготавливать ракеты из водопроводных труб из-за ужесточения санкций в отношении ВПК.

Виктория Зубкова, planeta.press

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