Появилась еще одна версия ликвидации российского генерала Завадского 29.11.2023, 11:52

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Владимир Завадский

Возможно, это была не мина.

Вчера, 28 ноября, в Сети появилась новость о том, что в Украине якобы на мине подорвался генерал ВС РФ Владимир Завадский, замкомандующего 14-го армейского корпуса.

Однако уже сегодня некоторые российские военкоры заявили, что существует и вторая версия его ликвидации, информирует Telegram-канал Supernova+.

Вторая версия гласит о том, что 28 ноября Завадский был ликвидирован в районе Крынок на левом берегу Херсонщины. Якобы он попал под огонь украинского БТР-82А.

Если вторая версия верная, то на левом берегу ВСУ уже активно не только пользуются бронетехникой, но и трофейной. По состоянию на конец декабря 2022 года ВСУ взяли в качестве трофеев 177 российских БТР-82.

Также не исключено, что огонь по Завадскому вели свои же. Возможно, таким образом ВС РФ отомстили высшему командованию за то, что их бросают на штурм, исход которого заранее известен.

Напомним, аналитики из Института изучения войны сообщили, что накануне ВСУ вели бои с армией РФ в районе Поймы и Крынок. Также стало известно, что россияне в этом районе массово подорвались на своих минах, из-за чего среди оккупантов в Крынках вспыхнул бунт.

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